Ucraina, Urso: "Guerini al Copasir, decreto in linea con indicazioni Parlamento" (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Un aggiornamento sul conflitto tra Russia e Ucraina e una condivisione dei contenuti del terzo decreto interministeriale, Difesa-Affari esteri-Economia, che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e che è stato pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha riferito oggi al Copasir, per oltre un'ora e mezza, sul nuovo provvedimento con l'invio di aiuti militari all'Ucraina e la lista allegata delle forniture, che come le volte precedenti è stata secretata. Il decreto è in linea con le "indicazioni" e gli "indirizzi dettati dal Parlamento", ha assicurato, al termine dell'audizione, il presidente del Copasir Adolfo ...

