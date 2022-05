Sparatoria di Buffalo, la polizia: «Il killer voleva proseguire la strage in un altro negozio» (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il Tops Friendly Market di Buffalo (NY), Payton Gendron, autore della Sparatoria nella quale sono morte 10 persone, aveva intenzione di recarsi in un altro negozio per proseguire la strage. Lo ha fatto sapere il capo della polizia di Buffalo Joseph Gramaglia, sostenendo che ci sarebbero elementi che lo provano. «voleva continuare lungo Jefferson Avenue e sparare ad altri afroamericani, probabilmente in un altro negozio», ha dichiarato Gramaglia. La Sparatoria è stata giudicata dalle autorità un crimine di matrice razziale. «Questa cosa è stata pianificata da una mente malata» ha commentato il capo della polizia. Gendron aveva pubblicato un manifesto suprematista ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo il Tops Friendly Market di(NY), Payton Gendron, autore dellanella quale sono morte 10 persone, aveva intenzione di recarsi in unperla. Lo ha fatto sapere il capo delladiJoseph Gramaglia, sostenendo che ci sarebbero elementi che lo provano. «continuare lungo Jefferson Avenue e sparare ad altri afroamericani, probabilmente in un», ha dichiarato Gramaglia. Laè stata giudicata dalle autorità un crimine di matrice razziale. «Questa cosa è stata pianificata da una mente malata» ha commentato il capo della. Gendron aveva pubblicato un manifesto suprematista ...

