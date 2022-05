Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - sportface2016 : #Sampdoria-#Fiorentina 2-0: gol del raddoppio fantastico di #Quagliarella (VIDEO) - SportsbookBTC : Serie A Liveblog: Sampdoria-Fiorentina, Juventus-Lazio - SampNews24 : Spettatori #Sampdoria-#Fiorentina: il dato ufficiale sui biglietti venduti - gattonero081 : Da “dopo vado a correre” a finire a guardare Sampdoria-Fiorentina mentre mangio degli snack ipercalorici è stato un attimo veramente -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2 - 0 ...ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Candreva () FLOP: Biraghi (...Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, è stato reso noto il numero di spettatori totali al Ferraris per Sampdoria-Fiorentina, match valido per la 37a giornata di Serie A. 21.331 biglietti ...Sampdoria – Fiorentina gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I blucerchiati conducono con il risultato di 2-0 grazie alle firme di Ferrari e Quagliarella.