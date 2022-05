Sam Raimi: "Se dirigessi uno Spider-Man con Tom Holland, Tobey Maguire mi spezzerebbe il collo" (Di lunedì 16 maggio 2022) Sam Raimi ama l'interpretazione di Spider-Man di Tom Holland, ma dirigerebbe solo un quarto film con l'amico Tobey Maguire. Sam Raimi ha confessato la sua ammirazione per l'interpretazione di Spider-Man offerta da Tom Holland, ma ha ammesso che se dirigesse un nuovo capitolo con lui Tobey Maguire gli spezzerebbe il collo. Sam Raimi è rientrato nell'alveo Marvel dopo un decennio per dirigere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma non ha mai fatto mistero della voglia di tornare a dirigere un cinecomic dopo la cancellazione di Spider-Man 4. "Poter giocare con Marvel, è come la migliore scatola dei giocattoli del mondo", ha detto di recente il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 maggio 2022) Samama l'interpretazione di-Man di Tom, ma dirigerebbe solo un quarto film con l'amico. Samha confessato la sua ammirazione per l'interpretazione di-Man offerta da Tom, ma ha ammesso che se dirigesse un nuovo capitolo con luigliil. Samè rientrato nell'alveo Marvel dopo un decennio per dirigere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma non ha mai fatto mistero della voglia di tornare a dirigere un cinecomic dopo la cancellazione di-Man 4. "Poter giocare con Marvel, è come la migliore scatola dei giocattoli del mondo", ha detto di recente il ...

