(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) - Roma, 16 maggio 2022. Il Consiglio dei Ministri ne ha da poco rinviato l'entrata in vigore a metà luglio, ma il codice dellad'continua a tenere banco. Tanto più in un momento di postpandemia e dienergetica, con incremento dei costi a carico delle aziende. Sul tema sono chiamati a intervenire, il prossimo 17 maggio a Roma, all'Hotel NH Giustiniano, alcuni fra i maggiori giuristi esperti did'. L'occasione è la presentazione del volume in onore di Alberto Jorio curato dal Prof. Stefano Ambrosini, entrambi fra i più noti fallimentaristi italiani. Oltre ai due docenti e avvocati torinesi saranno presenti due professori emeriti, Mario Libertini e Sabino Fortunato, rispettivamente dell' Universita' Sapienza e Roma Tre, e quattro magistrati della Suprema Corte ...

Advertising

AdrianoBattega2 : RT @ilfoglio_it: Oggi i magistrati scioperano contro la pallida riforma Cartabia: vietato scalfire il loro potere e i loro privilegi. Luned… - lifestyleblogit : Riforma Cartabia sulle crisi d’impresa: Cassazione e Accademia a confronto - - ManilaMichelot2 : RT @ilfoglio_it: Oggi i magistrati scioperano contro la pallida riforma Cartabia: vietato scalfire il loro potere e i loro privilegi. Luned… - LocalPage3 : Riforma Cartabia sulle crisi d’impresa: Cassazione e Accademia a confronto - Nonnadinano : RT @ilfoglio_it: Oggi i magistrati scioperano contro la pallida riforma Cartabia: vietato scalfire il loro potere e i loro privilegi. Luned… -

Il Tempo

... il loro sindacato, ha proclamato l'astensione il 30 aprile contro ladel Consiglio superiore della magistratura firmata dalla Guardasigilli Marta. Legge finora approvata solo da un ...Scatta la protesta contro le norme proposte dalla ministra: 300 processi penali a rischio rinvio. Ma la presidente del Tribunale Elisabetta Garzo ribadisce il suo no ... Giustizia, Giulia Bongiorno boccia la riforma Cartabia (Adnkronos) - Roma, 16 maggio 2022. Il Consiglio dei Ministri ne ha da poco rinviato l'entrata in vigore a metà luglio, ma il codice della crisi ...Al solito come già tante volte in passato, il clima è quello di una sfida in cui uno solo dei duellanti resterà in piedi.