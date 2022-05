Putin costretto a reclutare le donne: in Ucraina spedite anche le soldatesse russe tra i 18 e i 45 anni (Di lunedì 16 maggio 2022) “La Russia sta conducendo una mobilitazione segreta nei territori ucraini temporaneamente occupati in base alla quale anche le donne potrebbero essere arruolate nelle forze armate russe. In particolare, tali misure sono iniziate nella Crimea temporaneamente occupata, dove molti coscritti si sono rifiutati di combattere contro l’esercito ucraino”. Lo riferisce sul suo canale telegram il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova. facendo riferimento alle presunte difficoltà delle truppe di Mosca, che secondo l’intelligence britannica si sarebbero ridotte di un terzo, al punto da dover ricorrere alle soldatesse russe riserviste, da mandare al fronte. Le soldatesse russe arruolate da Putin “Tutti gli uomini ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) “La Russia sta conducendo una mobilitazione segreta nei territori ucraini temporaneamente occupati in base alla qualelepotrebbero essere arruolate nelle forze armate. In particolare, tali misure sono iniziate nella Crimea temporaneamente occupata, dove molti coscritti si sono rifiutati di combattere contro l’esercito ucraino”. Lo riferisce sul suo canale telegram il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmila Denisova. facendo riferimento alle presunte difficoltà delle truppe di Mosca, che secondo l’intelligence britca si sarebbero ridotte di un terzo, al punto da dover ricorrere alleriserviste, da mandare al fronte. Learruolate da“Tutti gli uomini ...

