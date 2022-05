Premio ‘Prisco’ per Barella, Mihajlovic e Mancini (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella cornice del Teatro Marrucino di Chieti, sono stati consegnati i premi ‘Giuseppe Prisco’. Sul palco dello storico teatro teatino Oreste Vigorito (Benevento), e poi un rappresentante del Bologna Calcio per Sinisa Mihajlovic. A Nicolo’ Barella (Internazionale), a causa di impegni agonistici, il Premio era stato già consegnato. Sono stati questi i vincitori, nelle rispettive categorie (Dirigenti di Società, Allenatori e Calciatori), della XVIII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio Speciale di Giornalismo “Nando Martellini” andrà alla giornalista di Rai Sport Donatella Scarnati; la stessa commissione ha deciso di attribuire il “Premio Speciale della Giuria” al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Nella cornice del Teatro Marrucino di Chieti, sono stati consegnati i premi ‘Giuseppe Prisco’. Sul palco dello storico teatro teatino Oreste Vigorito (Benevento), e poi un rappresentante del Bologna Calcio per Sinisa. A Nicolo’(Internazionale), a causa di impegni agonistici, ilera stato già consegnato. Sono stati questi i vincitori, nelle rispettive categorie (Dirigenti di Società, Allenatori e Calciatori), della XVIII edizione delNazionale “Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. IlSpeciale di Giornalismo “Nando Martellini” andrà alla giornalista di Rai Sport Donatella Scarnati; la stessa commissione ha deciso di attribuire il “Speciale della Giuria” al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ...

