Polpettone con ripieno goloso: si prepara in soli 5 minuti e 30 di cottura (Di lunedì 16 maggio 2022) Polpettone con ripieno goloso: lo preparo in 5 minuti! Ci sono delle sere in cui vogliamo coccolare la nostra famiglia e portare in tavola un piatto che sa di casa. Cosa c’è di più caldo e avvolgente di un rotolo di carne servito nella stessa pirofila con delle patate croccanti? Nulla, è proprio la scena che ci figuriamo tutti quando pensiamo ad un immagine familiare. Certo avere il tempo di cuocere un arrosto non è da tutti i giorni ma, se abbiamo questo desiderio, e poco tempo per realizzarlo, possiamo ovviare preparando un rotolo di carne macinata ripieno di formaggio accompagnato con delle ottime patate al forno. Serviranno cinque minuti per prepararlo e una mezz’ora di cottura. Potremo così, regalare una dolce serata alla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 16 maggio 2022)con: lo preparo in 5! Ci sono delle sere in cui vogliamo coccolare la nostra famiglia e portare in tavola un piatto che sa di casa. Cosa c’è di più caldo e avvolgente di un rotolo di carne servito nella stessa pirofila con delle patate croccanti? Nulla, è proprio la scena che ci figuriamo tutti quando pensiamo ad un immagine familiare. Certo avere il tempo di cuocere un arrosto non è da tutti i giorni ma, se abbiamo questo desiderio, e poco tempo per realizzarlo, possiamo ovviarendo un rotolo di carne macinatadi formaggio accompagnato con delle ottime patate al forno. Serviranno cinqueperrlo e una mezz’ora di. Potremo così, regalare una dolce serata alla ...

