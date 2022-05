Playoff Nba 2021/2022: i Celtics battono i Bucks in gara-7 e volano in finale di Conference (Di lunedì 16 maggio 2022) Al TD Garden sono i Boston Celtics ad imporsi in gara-7 contro i Milwaukee Bucks conquistando l’accesso per la finale di Conference dei Playoff Nba 2021/2022. Una grande battaglia anche in questo ultimo atto: la formazione ospite chiude in vantaggio sul 20-26 il primo quarto allungando ancora sul 20-28 all’inizio del secondo, nel quale però i padroni di casa sono riusciti a pareggiare i conti sul 30-30 e a trovare il sorpasso andando all’intervallo in vantaggio di cinque punti (48-43). Seconda parte di match dominata da Boston, che firma un parziale di 31-21 nel terzo quarto e di 30-17 nell’ultimo. Williams miglior marcatore con 27 punti, seguito da Antetokounmpo (25 punti) e Tatum (23 punti). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Al TD Garden sono i Bostonad imporsi in-7 contro i Milwaukeeconquistando l’accesso per ladideiNba. Una grande battaglia anche in questo ultimo atto: la formazione ospite chiude in vantaggio sul 20-26 il primo quarto allungando ancora sul 20-28 all’inizio del secondo, nel quale però i padroni di casa sono riusciti a pareggiare i conti sul 30-30 e a trovare il sorpasso andando all’intervallo in vantaggio di cinque punti (48-43). Seconda parte di match dominata da Boston, che firma un parziale di 31-21 nel terzo quarto e di 30-17 nell’ultimo. Williams miglior marcatore con 27 punti, seguito da Antetokounmpo (25 punti) e Tatum (23 punti). SportFace.

