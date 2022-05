Peste suina, Costa: "In arrivo un piano per l'abbattimento selettivo dei cinghiali" (Di lunedì 16 maggio 2022) A breve sarà firmata l'ordinanza che istituirà la zona rossa di Roma e regolamenterà le restrizioni e le attività che si potranno svolgere all'interno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 maggio 2022) A breve sarà firmata l'ordinanza che istituirà la zona rossa di Roma e regolamenterà le restrizioni e le attività che si potranno svolgere all'interno ...

Advertising

fattoquotidiano : Peste suina, il ricercatore dell’Ispra Guberti: “Non si trasmette all’uomo, ma il costo può essere altissimo. Fino… - fattoquotidiano : Peste suina, a Roma “zona rossa per contenerne la diffusione”: vietati picnic, eventi e il cibo agli animali. Costa… - petergomezblog : Peste suina, a Roma altri due casi: via libera agli abbattimenti e “zona rossa per contenerne la diffusione” - LaStampa : Peste suina, il ministro Costa: in arrivo piano per l’abbattimento dei cinghiali - InMeteo : Peste suina: in arrivo ordinanza per zona rossa a Roma -