Palma d’Oro a Cannes | candidate quattro registe

In corsa per vincere la Palma d'Oro a Cannes quest'anno ci saranno quattro registe: Denis, Serraille, Richard e Bruni Tedeschi. Le candidature di quest'anno sono 21 e il Festival del Cinema in Francia si terrà dal 17 al 28 maggio. Quest'anno sono quattro le registe in corsa per vincere la Palma d'Oro Le donne registe candidate al Festival del Cinema di Cannes 2022 per vincere la Palma d'Oro sono quattro. Due tedesche, un'americana e un'italiana sono in corsa per il grande riconoscimento cinematografico francese. Il Festival di Cannes di quest'anno si terrà a parte dal 17 maggio fino al 28.

A Cannes tanti protagonisti italiani e tornano Cruise e Hanks Un altro mito del cinema americano, Anthony Hopkins, verrà a Cannes con Anne Hathaway per 'Armageddon Time' mentre a Forest Whitaker verrà assegnata la Palma d'oro alla carriera. Quest'anno al ... L'Italia a Cannes nel segno della Nostalgia E' l'unico film in gara per la Palma d'oro con bandiera tricolore ma il nostro cinema è sparso anche altrove, a testimonianza del suo valore internazionale e della circolarità dei talenti.