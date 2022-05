Netflix starebbe sviluppando nuove funzionalità di live streaming

(Di lunedì 16 maggio 2022) Novità: la societàdi. La società, secondo Deadline, avrebbe in programma di trasmettere inla sua prossima lista di spettacoli non sceneggiati e speciali comici.ha dichiarato di essere nelle prime fasi di sviluppo della capacità. Sempre secondo Deadline, il gigante dellopotrebbe servirsi della tecnologia per tenere votazioni dal vivo per spettacoli competitivi come l’imminente Dance 100 e gli air set del suo annualeè uno scherzo festival. La nuova funzione non ha ancora una data di lancio e, anzi, per ora si sa solo che c’è un piccolo team all’interno dell’azienda nelle fasi «preliminari» di sviluppo ...

giornalettismo : #Netflix starebbe sviluppando nuove funzionalità di #LiveStreaming, oltre ad aver aggiornato le sue linee guida int… - fisco24_info : Netflix verso il debutto nel live streaming: La piattaforma starebbe studiando soluzioni per programmi in diretta,… -

Secondo il sito Deadline, la societàstudiando meccanismi per proporre reality show senza vero copione e special di comici 'live' ai suoi abbonat. Il progetto permetterebbe adi far ...esplorando la possibilità di proporre lo streaming in diretta di show e stand - up comedy , cioè di spettacoli comici in forma di monologhi o di battute non collegate da un tema. Lo ...La piattaforma ha anche aggiornato le sue linee guida introducendo una sezione speciale intitolata «Espressione artistica» ...Oltre ai contenuti on-demand Netflix potrebbe proporre speattacoli in diretta, con l'opzione live streaming che sarebbe già in fase di sviluppo ...