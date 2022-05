(Di lunedì 16 maggio 2022) Il Gran Premio di Francia ha posto fine al primo terzo della stagione diinfatti andate in archivio sette delle ventuno gare in programma. Se prendiamo la classifica iridata, troviamo in testa Fabio, seguito a soli 4 punti da uno spagnolo e ad appena 8 lunghezze da un italiano. Torniamo alla vigilia del GP del Qatar, primo atto del. Nessuno avrebbe visto nulla di strano in questa situazione, che anzi sarebbe stata considerata probabile e auspicabile. Dandoper scontato che l’iberico fosse Marc Marquez e il centauro tricolore Francesco Bagnaia. Invece, come sappiamo, ladi MM93 è recitata da Aleix Espargarò e quella di Pecco da Enea Bastianini! Insomma, è come se ne “Il buono, il brutto e il cattivo”, Clint Eastwood anziché Eli Wallach e Lee ...

Bagnaia-Bastianini, il duello di Le Mans (Francia) col commento di Meda e Sanchini. VIDEO: I due piloti italiani si… - Con la terza vittoria stagionale, Enea dimostra di meritare la squadra ufficiale e si rilancia nel mondiale… - #Bastianini vince ancora! Il Bestia si prende il #FrenchGP - Acosta infrange il record e prende la pole

...festeggia se non altro Enea Bastianini: è ancora la Ducati a fare festa nel Gp Francia 2022 con la doppietta Bastianini - Jack Miller, mentre la terza posizione del podio se laAleix ...... ossia poco più che un rookie, essendo al suo secondo anno in, ma in pista, quando tutto ... Jack non sbaglia nulla, corre con quella la testa che è mancata al suo compagno Bagnaia, e si... MotoGP, prende vita il "triello per il Mondiale". Quartararo a parte, i protagonisti sono però totalmente inattesi! Enea centra il terzo successo stagionale con la Ducati Gresini: vince in rimonta e induce all'errore Pecco, che cade inopinatamente. A podio Miller e ...Somkiat Chantra si prende un gran terzo posto a Le Mans. Un altro podio Moto2 storico per il giovane pilota thailandese.