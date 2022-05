Meloni non si ferma più, Fratelli d'Italia senza freni. Nei sondaggi calano i grillini (Di lunedì 16 maggio 2022) Giorgia Meloni non si ferma più. Nel sondaggio settimanale sugli orientamenti di voto di Swg diffuso dal Tg7 di Enrico Mentana, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3% nell'ultima settimana e si conferma primo partito d'Italia col 22,9% delle preferenze. Segue il Pd di Enrico Letta che cresce fino al 21,3%. Rispetto a sette giorni fa la Lega resta stabile. Cala, invece, il Movimento Cinque Stelle che è passato dal 12 ,8% del 9 maggio al 12,6% attuale. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Giorgianon sipiù. Nelo settimanale sugli orientamenti di voto di Swg diffuso dal Tg7 di Enrico Mentana,d'guadagna lo 0,3% nell'ultima settimana e si conprimo partito d'col 22,9% delle preferenze. Segue il Pd di Enrico Letta che cresce fino al 21,3%. Rispetto a sette giorni fa la Lega resta stabile. Cala, invece, il Movimento Cinque Stelle che è passato dal 12 ,8% del 9 maggio al 12,6% attuale.

