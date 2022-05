Matteo Berrettini presente al Roland Garros? Arriva la decisione ufficiale (Di lunedì 16 maggio 2022) Costretto a saltare gli ultimi, grandi, tornei del tennis internazionale dopo l’operazione alla mano, Matteo Berrettini alza bandiera bianca anche al Roland Garros. Una delle manifestazioni più importanti del mondo della racchetta (ospitata da Parigi, capitale della Francia) non vedrà scendere in campo il più forte degli italiani. È stato lo stesso tennista romano ad ufficializzare, attraverso i propri canali social, la decisione presa. Tornerà a Stoccarda? Il post di Matteo Berrettini che non prenderà parte al Roland Garros La rinuncia di Matteo Berrettini al Roland Garros è giunta tramite social. Un video su Instagram del romano ha mostrato il tennista durante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Costretto a saltare gli ultimi, grandi, tornei del tennis internazionale dopo l’operazione alla mano,alza bandiera bianca anche al. Una delle manifestazioni più importanti del mondo della racchetta (ospitata da Parigi, capitale della Francia) non vedrà scendere in campo il più forte degli italiani. È stato lo stesso tennista romano ad ufficializzare, attraverso i propri canali social, lapresa. Tornerà a Stoccarda? Il post diche non prenderà parte alLa rinuncia dialè giunta tramite social. Un video su Instagram del romano ha mostrato il tennista durante ...

