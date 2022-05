Lopalco | “Mascherina a scuola ancora utile”

(Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – “Finché la circolazione virale da Sars CoV-2 resta alta, lain ambienti confinati,compresa, è. Già nelle prossime settimane (si spera), potrebbe diventare meno importante a fronte di una circolazione virale in diminuzione”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento, in merito all’appello del sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, secondo il quale fa troppo caldo e le famiglie lo chiedono. “Penso che il principio che dovrebbe guidare le scelte sull’uso dellada oggi in avanti – sottolinea– debba essere basato sulla forte raccomandazione in concomitanza con livelli di circolazione virale elevata. Gli obblighi potrebbero essere superati da un buon ...

Mascherine al lavoro: il parere di Lopalco, Pregliasco e Crisanti ' Il mancato utilizzo di mascherine al chiuso in questo momento aumenta il rischio di diffusione virale e quindi di lavoratori che, a ...... Pier Luigi Lopalco, spiega invece: "Credo che il razionale sia abbastanza chiaro: il mancato utilizzo di mascherine al chiuso in questo momento aumenta il rischio di diffusione virale e quindi di ...