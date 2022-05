Lo riconoscete? | Se indovinate chi è vi aspetta al suo ristorante

Leggi su newstv

(Di lunedì 16 maggio 2022) Negli anni è diventato molto famoso. Conduttore, ma anche icona di stile. Provate a indovinare, la ricompensa è niente male… La foto in bianco e nero è assai datata, ne siamo consapevoli. Ma, secondo noi, ci sono già un po’ di elementi per riconoscere il nostro personaggio misterioso. Vi consigliamo di impegnarvi parecchio, perché in gioco c’è qualcosa di molto interessante…questo bambino? (Instagram)Iniziamo a darvi qualche indizio. Ha da poco compiuto 45 anni. Nato a San Francisco e ha studiato proprio negli States, prima di ritornare in Italia. Nel 2009 sposa Wilma, da cui ha due splendide bimbe, Alexandra e Arizona. Negli anni è diventato molto famoso. Conduttore, ma anche icona di stile. Con i suoi occhiali, i suoi capelli lunghi, le sue giacche e i suoi cappelli particolari. Queste caratteristiche lo hanno reso uno dei volti più conosciuti della ...