Lazio, Sarri: “Cabral ha bisogno di ambientarsi. Dobbiamo essere più cattivi nei minuti di recupero” (Di lunedì 16 maggio 2022) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Vogliamo fare risultato. Sappiamo che sarà difficilissimo in uno stadio difficilissimo, ma il nostro obiettivo sarà questo. Cabral titolare? Pedro ha fatto 2 allenamenti negli ultimi mesi, non ha 90 minuti. Entrerà quando saranno più bassi i ritmi. Per Cabral ci sono bisogno di mesi affinché entri nell’ambiente italiano e 3 mesi qui è normale che deve fare apprendistato. Cosa Dobbiamo fare di più? Dobbiamo essere più cattivi nei minuti di recupero. Basterebbe quello”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il tecnico della, Maurizio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Vogliamo fare risultato. Sappiamo che sarà difficilissimo in uno stadio difficilissimo, ma il nostro obiettivo sarà questo.titolare? Pedro ha fatto 2 allenamenti negli ultimi mesi, non ha 90. Entrerà quando saranno più bassi i ritmi. Perci sonodi mesi affinché entri nell’ambiente italiano e 3 mesi qui è normale che deve fare apprendistato. Cosafare di più?piùneidi. Basterebbe quello”. SportFace.

