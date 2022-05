Inter | Lautaro | 'Non era facile vincere a Cagliari Abbiamo perso punti troppo importanti e adesso'

Advertising

Inter : ? | TOROOOOOOOOOOO 85'- E sono 21 in campionato! @gaglio94 sfonda in area, poi serve il passaggio a #Lautaro che c… - Inter : ? | EL TOROOOOOOOOOOO 51'- Assist favoloso di #Barella, poi forza e precisione di #Lautaro che raddoppia il conto… - Inter : ? | TORO ???? Con la doppietta di stasera sono 2??1?? le reti in campionato di #Lautaro, record personale del Toro - VivInterNews : RT @internewsit: Top e Flop di Cagliari-Inter: Lautaro Martinez (2) gol e record! Dzeko nullo - - VivInterNews : RT @internewsit: Barzagli: «Milan non deve preoccuparsi del Sassuolo! Lautaro Martinez...» - -

Una vittoria che permette all'di rimanere in corsa per lo scudetto. Tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti di ... 'è un fuoriclasse' La gara contro il Cagliari , però, è stata ...Commenta per primo L'attaccante dell'Martinez ha parlato adTV al termine del match col Cagliari: 'I gol Sono felice, lavoro tutti i giorni per dare il massimo e per vincere. Abbiamo perso dei punti importanti, ...(Adnkronos) – “Bisogna provarci fino alla fine, lo scudetto si decide all’ultima giornata. L’Inter non ha mollato, ...5.5 Pavoletti 5.5 Tanto lavoro spalle alla porta ma non basta Dal 11’ st Keita 5 Spara in aria le speranze di pareggio dei suoi. Da lì in poi non smette di sprecare. 5.5 All. Agostini L’azzardo del mo ...