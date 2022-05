Inchiesta Tg1, dai peti ai contatti con la 'ndrangheta Intercettazioni inquietanti, ora tremano i capi della Rai (Di lunedì 16 maggio 2022) La vicenda delle "flatulenze" al Tg1 rischia di diventare molto di più di un caso di stalking. La denuncia depositata dalla giornalista Dania Mondini ha fatto emergere nuovi inquietanti retroscena. Le indagini - si legge su Repubblica - hanno portato su una pista parallela a quella dei "peti" e dei "rutti" di cui era vittima la donna, costretta dai capi a condividere l'ufficio con il collega che la infastidiva con rumori molesti. Dalle Intercettazioni, infatti, sono spuntati anche contatti tra il collega petomane e un uomo del calibro di Paolo Romeo, condannato in primo grado a 25 anni di carcere nel processo “Gotha” sugli intrecci tra ‘ndrangheta e massoneria, ritenuto dagli inquirenti al vertice della cupola reggina. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 16 maggio 2022) La vicenda delle "flatulenze" al Tg1 rischia di diventare molto di più di un caso di stalking. La denuncia depositata dalla giornalista Dania Mondini ha fatto emergere nuoviretroscena. Le indagini - si legge su Repubblica - hanno portato su una pista parallela a quella dei "" e dei "rutti" di cui era vittima la donna, costretta daia condividere l'ufficio con il collega che la infastidiva con rumori molesti. Dalle, infatti, sono spuntati anchetra il collega petomane e un uomo del calibro di Paolo Romeo, condannato in primo grado a 25 anni di carcere nel processo “Gotha” sugli intrecci tra ‘e massoneria, ritenuto dagli inquirenti al verticecupola reggina. Segui su affaritaliani.it

