Advertising

Pall_Gonfiato : Il saluto di #Bonucci a #Chiellini: 'Ti voglio bene Capitano. Da oggi comincerai a mancare alla #Juventus' - infoitsport : Chiellini ai tifosi: 'La Juve è stata tutto, era il momento di andare'. Il toccante saluto di Bonucci e Barzagli - News24_it : Chiellini ai tifosi: 'La Juve è stata tutto, era il momento di andare'. Il toccante saluto di Bonucci e Barzagli -… - CalcioOggi : Chiellini ai tifosi: 'La Juve è stata tutto, era il momento di andare'. Il toccante saluto di Bonucci e Barzagli -… - CalcioOggi : Chiellini ai tifosi: 'La Juve per me è stata tutto, ma era il momento di andare'. Il toccante saluto di Bonucci - L… -

Juventus, addio Chiellini: il messaggio diJuventus, il commiato di Chiellini Juventus, addio Chiellini: i saluti degli altri bianconeri Juventus, addio Chiellini: il messaggio di'...Sarà una serata speciale quella di stasera per la Juve e per gli juventini. Lo sarà soprattutto per Giorgio Chiellini che nel match contro la Lazio saluterà i propri tifosi prima dell'addio ai colori ...La penultima giornata di Serie A si chiude con Juventus-Lazio. Una sfida scandita dagli addii di Chiellini e Dybala, ma anche dal bisogno dei biancocelesti di conquistare tre punti fondamentali per l’ ...La Lazio vuole consolidare il quinto posto che vale l’Europa League, la Juve prova a chiudere con onore un campionato deludente. Sarà l’ultima allo Stadium per Chiellini e Dybala e la prima da avversa ...