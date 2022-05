(Di lunedì 16 maggio 2022) Idel Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza due uomini, di 32 e 24 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato. La coppia di malviventi stava tentando di portare via una batteria di, una Toyota, parcheggiata in strada, in zona. I Militari – il tutto è successo in via Giunio Antonio Resti – hanno così fermato i due indagati e li hanno tratti in arresto. Gli attrezzi trovati in possesso dei due, sono stati sequestrati. Per i, condotti presso le aule di piazzale Clodio, l’arresto è stato poi convalidato. Leggi anche: Roma: «Aiuto, le auto vanno a fuoco», i condomini scendono nel parcheggio e le trovano così (VIDEO) su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fonte Meravigliosa, i Carabinieri beccano i ladri all’opera: avevano puntato un’auto Ibrida - romatoday : Fonte Meravigliosa, ladri di batterie di auto ibride in azione - SigDiavolo : @scoiattoliviola @valy_s Capisco ha sollevato un punto importante: ho troviamo fonti indipendenti oppure andiamo d… - pino_nostro : RT @pino_nostro: @marianofaenza @stevevicrn La #prostituzione #intellettuale ha già STROMBAZZATO che se ne vuole andare. Dove? Chelsea o N… - pino_nostro : @marianofaenza @stevevicrn La #prostituzione #intellettuale ha già STROMBAZZATO che se ne vuole andare. Dove? Chel… -

RomaToday

Finale di 7 - 0 ed energie risparmiate per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì, quando alla Pacifica salirà il, ripartendo dallo 0 - 0 dell'andata.Sconfitta con polemiche per la DuepigrecoRoma , mentre latravolge per 5 a 1 il Palocco e sogna il secondo posto. Tutti i risultati A seguire il quadro completo dei risultati della ... Fonte Meravigliosa, ladri di batterie di auto ibride in azione La coppia di malviventi stava tentando di portare via una batteria di un’auto ibrida, una Toyota, parcheggiata in strada, in zona Fonte Meravigliosa. I Militari – il tutto è successo in via Giunio ...Poco più di un allenamento quello sostenuto ieri dal Tolfa allo Scoponi dove è arrivato un derelitto Ronciglione. Finale di 7-0 ed energie risparmiate per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di m ...