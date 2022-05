F1 | Ralf Schumacher | “Mick e Steiner sono incompatibili dal punto di vista caratteriale”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo una splendida partenza dai blocchi, comincia a rallentare progressivamente la sua corsa la Haas in questa prima parte del Mondiale di Formula Uno 2022. Nell’ultimo GP di Miami il team americano non ha portato a casa nemmeno una causa di un doppio incidente che ha messo di fatto fuori dai giochi entrambe le macchine dalla lotta per la top10. Molto pesante in particolare l’errore di, che ha speronato di fatto l’amico e connazionale Sebastian Vettel mentre si trovava in nona posizione buttando via la concreta possibilità di agguantare i primi punti della carriera in Formula 1. La Haas si trova adesso all’ottavo posto del campionato costruttori a quota 15 punti, tutti ottenuti dal danese Kevin Magnussen (al rientro nel circus dopo un anno di “esilio”). “...