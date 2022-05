“Elisabetta Franchi scartavetra le persone in modo veramente ignobile. Ha milioni di chat, scrive a tutte le ore, e tu devi risponderle”: le parole della dipendente della stilista (Di lunedì 16 maggio 2022) “Elisabetta Franchi scartavetra le persone in modo veramente ignobile. Per lei la vita privata non esiste“. È piena di “bordate” in grande stile e di dettagli inediti l’intervista che una delle dipendenti della stilista imprenditrice ha rilasciato ieri a Repubblica, a pochi giorni dalla condanna che la Franchi ha subito da parte del Tribunale del lavoro di Bologna per condotta antisindacale, nella vertenza promossa dalla Filcams-Cgil. Per la stilista prosegue dunque il “periodo nero” cominciato con le polemiche clamorose per il suo intervento al convegno organizzato da Il Foglio, in cui spiegava il suo modus operandi in azienda e come sceglie le persone da inserire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) “lein. Per lei la vita privata non esiste“. È piena di “bordate” in grande stile e di dettagli inediti l’intervista che una delle dipendentiimprenditrice ha rilasciato ieri a Repubblica, a pochi giorni dalla condanna che laha subito da parte del Tribunale del lavoro di Bologna per condotta antisindacale, nella vertenza promossa dalla Filcams-Cgil. Per laprosegue dunque il “periodo nero” cominciato con le polemiche clamorose per il suo intervento al convegno organizzato da Il Foglio, in cui spiegava il suo modus operandi in azienda e come sceglie leda inserire ...

