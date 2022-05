Dall’Eurovision al fronte: il cantante della Kalush Orchestra torna in Ucraina (Di lunedì 16 maggio 2022) Il gruppo ha vinto l’edizione 2022 dell’Eurovision Alla vigilia dell’Eurovision i pronostici davano un gruppo per favorito e i pronostici sono stati rispettati. È stata infatti la Kalush Orchestra, il gruppo folk ucraino a imporsi nel contest canoro. Il frontman Oleh Psjuk dopo questa breve parentesi è però tornato in Ucraina per dare una mano al suo popolo martoriato dalla guerra da più di 80 giorni. Prima di tornate in patria, il cantante della Kalush Orchestra è stato però ospite da Fazio e ha invitato tutti a sentire la hit “Stefania” «Invitiamo chi non lo ha ancora fatto a vedere il video della nostra canzone: fa vedere il nostro Paese così come è oggi. Non potevamo fare diversamente: tutti devono vedere come ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) Il gruppo ha vinto l’edizione 2022 dell’Eurovision Alla vigilia dell’Eurovision i pronostici davano un gruppo per favorito e i pronostici sono stati rispettati. È stata infatti la, il gruppo folk ucraino a imporsi nel contest canoro. Il frontman Oleh Psjuk dopo questa breve parentesi è peròto inper dare una mano al suo popolo martoriato dalla guerra da più di 80 giorni. Prima dite in patria, ilè stato però ospite da Fazio e ha invitato tutti a sentire la hit “Stefania” «Invitiamo chi non lo ha ancora fatto a vedere il videonostra canzone: fa vedere il nostro Paese così come è oggi. Non potevamo fare diversamente: tutti devono vedere come ...

Advertising

LaStampa : Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte - _Facezia_ : RT @LaStampa: Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte https://t.… - Beatrix_aka_BM : RT @LaStampa: Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte https://t.… - la_kuzzo : RT @LaStampa: Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte https://t.… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Dall’Eurovision alla guerra, il frontman della Kalush Orchestra saluta la fidanzata a Torino e parte per il fronte https://t.… -