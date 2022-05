Dalla vittoria all’Eurovision alla guerra in Ucraina: Oleh Psjuk torna al fronte (Di lunedì 16 maggio 2022) Giusto il tempo di vincere l’Eurovision Song Contest 2022 e per Oleh Psjuk, il frontman della Kalush Orchestra, è già tempo di tornare in guerra. Il cantante, infatti, il giorno successivo alla vittoria sul palco del PalaOlimpico di Torino, ha preso un taxi ed è tornato a combattere per il suo Paese, l’Ucraina. Oleh Psjuk, dopo aver salutato la sua ragazza, Oleksandra, è stato fotografato fuori dall’hotel torinese dove ha soggiornato per partecipare alla kermesse, insieme ai suoi colleghi: un bacio, un abbraccio e poi di corsa sul taxi per andare al fronte contro la Russia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante e gli altri membri della band, avevano un permesso ... Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) Giusto il tempo di vincere l’Eurovision Song Contest 2022 e per, il frontman della Kalush Orchestra, è già tempo dire in. Il cantante, infatti, il giorno successivosul palco del PalaOlimpico di Torino, ha preso un taxi ed èto a combattere per il suo Paese, l’, dopo aver salutato la sua ragazza, Oleksandra, è stato fotografato fuori dall’hotel torinese dove ha soggiornato per parteciparekermesse, insieme ai suoi colleghi: un bacio, un abbraccio e poi di corsa sul taxi per andare alcontro la Russia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il cantante e gli altri membri della band, avevano un permesso ...

Advertising

SerieA : ? #MilanAtalanta ? Quella tra @acmilan e @Atalanta_BC è la sfida vista più volte dalla 36ª giornata in avanti nel c… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli ucraini accusano i russi di avere scritto su alcune bombe, presumibilmente destinate alla Azovstal, l… - solounamortale : @moondie_as capirai ahahahah cmq ti ripeto, tutto è pongato, dalla vittoria di Luigi e Michele (non che non sia mer… - JedHemlock : @granataseby @Lor_bert @SiavoushF @stebellentani @McVirga86 @leo1908MI @marifcinter Hanno preso il top dei dirigent… - trimpa48 : RT @DarioBallini: Gente che non ha mai visto #Eurovision ora si sente defraudata dalla vittoria dell'#Ucraina. Mentecatti e leccaculo di #P… -