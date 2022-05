Dai bikini inclusivi alla beauty routine | Chiara Biasi si racconta a Lookdavip

(Di lunedì 16 maggio 2022) Con 3,4 milioni follower,è una delle influencer più affermate in Italia. Tanto bella nelle foto per i progetti di lavoro, quanto sincera nelrsi quotidianamente su Instagram al naturale. Poliedrica e frizzante,si èta senza filtri a: dai segreti di bellezza agli impegni per l’estate in arrivo, ecco cos’abbiamo scoperto. Qual è la tua? Io sono un fototipo particolare, un mix tra asiatico e sudamericano. Ho l’incarnato abbastanza scuro e olivastro, e soffro di macchie della pelle. Quindi tutta la miaè concentrata attorno a questo. Facendo molti laser e peeling, devo nutrire la pelle dal profondo e settimanalmente applicare maschere o usare ...

LucaLc36 : @Mari_Sol_Ro Buon di ... Bene dai si parte da qui x arrivare al bikini tra qualche settimana?????????????? - lampadepaxlux : Dai un'occhiata a Bikini Pax Lux violet - lampadepaxlux : Dai un'occhiata a Bikini Pax Lux - lampadepaxlux : Dai un'occhiata a Bikini Pax Lux Stripes - lampadepaxlux : Dai un'occhiata a Bikini Pax Lux Square -

Vogue Italia

Costumi da bagno estate 2022, i modelli in tendenza Altro suggerimento è quello di provare un outfit per il mare con degli slip molto sgambati che escanopantaloni. Chi non ama ile ...... soprattutto spiagge,rifiuti, raddoppiando l'obiettivo dello scorso anno, a partire da 1 mq di spiaggia per ogniprodotto e immesso nel mercato . Non solo raccolta, anche monitoraggio La ... Costumi da bagno 2022: bikini, intero o trikini, i modelli di tendenza Poliedrica e frizzante, Chiara si è raccontata senza filtri a Lookdavip: dai segreti di bellezza agli impegni per l’estate in arrivo, ecco cos’abbiamo scoperto. Qual è la tua beauty routine Io sono ...Pronte per una full immersion nel nuovo lancio beachwear Goldenpoint A voi i pezzi più glamour della collezione.