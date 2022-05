Cucinotta: “Massimo Troisi un genio, lo ringrazio ogni giorno. Ho ripetuto una scena 30 volte. Vi svelo un retroscena sulla sua fidanzata” (Di lunedì 16 maggio 2022) Maria Grazia Cucinotta parla di Massimo Troisi e del suo rapporto con l’immenso attore napoletano conosciuto sul set de Il Postino. Maria Grazia Cucinotta deve tutto a Massimo Troisi e lo ammette candidamente come solo le persone umili sanno fare. L’attrice siciliana racconta il suo rapporto con l’attore napoletano in una lunga intervista al corriere della sera: MARIA GRAZIA Cucinotta: TROSI UN genio, GLI DEVO TUTTO Massimo Troisi è la persona a cui devo ringraziare ogni giorno.Mi ha scelta come coprotagonista de Il Postino, il film premio Oscar che mi ha lanciato in all’Italia e nel mondo il suo fascino e il suo talento. Massimo mi manca molto. Era un artista ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Maria Graziaparla die del suo rapporto con l’immenso attore napoletano conosciuto sul set de Il Postino. Maria Graziadeve tutto ae lo ammette candidamente come solo le persone umili sanno fare. L’attrice siciliana racconta il suo rapporto con l’attore napoletano in una lunga intervista al corriere della sera: MARIA GRAZIA: TROSI UN, GLI DEVO TUTTOè la persona a cui devo ringraziare.Mi ha scelta come coprotagonista de Il Postino, il film premio Oscar che mi ha lanciato in all’Italia e nel mondo il suo fascino e il suo talento.mi manca molto. Era un artista ...

