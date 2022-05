Chi è Marco Maccarini e la compagna Olivia Verona | “Ci siamo conosciuti a una festa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022), stanno insieme da ben 15 anni, la coppia ha due figli, ma non si è mai sposata. Se di, storico Vj di MTV e presentatore di varie trasmissioni, anche radiofoniche, si sa tutto o quasi, meno si sa della donna che gli ha preso il cuore. Conosciamo dunque meglio. Chi è, 45 anni, è nato a Torino il 22 luglio 1976 ed è un conduttore televisivo e radiofonico. Dopo aver esordito su MTV,ha condotto il Festivalbar 2003 insieme a Michelle Hunziker. Nel 2007 entra a far parte del cast de Le Iene come inviato. Nel corso degli anni, lavora come conduttore per diverse radio ...