“Che Tempo che fa”, la lettera di Luciana Littizzetto per Elisabetta Franchi (Di lunedì 16 maggio 2022) La comica non le manda a dire Nella puntata in onda ieri sera, 15 maggio, di “Che Tempo che fa”, Luciana Littizzetto è tornata sul polverone sollevato dopo le dichiarazioni dell’imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi. Le dichiarazioni di quest’ultima sul ruolo della donna, che secondo la Franchi, dovrebbe ricoprire certi ruoli alti dopo gli “anta” hanno catturato anche l’attenzione della Littizzetto. La lettera di Luciana Litizzetto In diretta così, come fa sempre, la comica si è rivolta direttamente alla Franchi. Carissima Elisabetta, sarò franca, Franchi. Hai detto: Io da imprenditore…a parte che sei una donna quindi da imprenditrice, preferisco uomini nei ruoli chiave e le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) La comica non le manda a dire Nella puntata in onda ieri sera, 15 maggio, di “Cheche fa”,è tornata sul polverone sollevato dopo le dichiarazioni dell’imprenditrice e stilista. Le dichiarazioni di quest’ultima sul ruolo della donna, che secondo la, dovrebbe ricoprire certi ruoli alti dopo gli “anta” hanno catturato anche l’attenzione della. LadiLitizzetto In diretta così, come fa sempre, la comica si è rivolta direttamente alla. Carissima, sarò franca,. Hai detto: Io da imprenditore…a parte che sei una donna quindi da imprenditrice, preferisco uomini nei ruoli chiave e le ...

Advertising

LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - ferrazza : Se quelli che un tempo facevano lavori stagionali oggi preferiscono il reddito di cittadinanza, il problema non è i… - marcodimaio : Chi ha macchiato il funerale della giornalista Shireen Abu Aqleh non vuol bene a Israele. Quello che è stato fatto… - CeresaRaffaele : @GinoSocci0 @rocknrolal @giovamartinelli Certe posizioni in tempo di guerra durano lo spazio di minuti,la diplomazi… - gighea : RT @RosannaAvella: “Il mio vecchio comincia dall’alba a girare le strade e nessuno si accorge che guarda e ci pensa, lui,che un tempo era g… -