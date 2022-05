Calcio, Europei Under 17: calendario, programma, orari e diretta streaming (Di lunedì 16 maggio 2022) Il calendario completo, con le date e gli orari degli Europei Under 17 di Calcio. Sarà l’Israele ad ospitare la rassegna continentale in programma dal 16 maggio al 1° giugno. Le 16 squadre partecipanti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono divise in quattro Gruppi: nel Gruppo A troviamo l’Italia insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, nel Gruppo B ci sono i campioni in carica dell’Olanda insieme a Francia, Bulgaria e Polonia, nel Gruppo C sono state inserite Serbia, Spagna, Turchia e Belgio e, infine, nel Gruppo D troviamo Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta. diretta tv – Le partite saranno trasmesse in ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Ilcompleto, con le date e glidegli17 di. Sarà l’Israele ad ospitare la rassegna continentale indal 16 maggio al 1° giugno. Le 16 squadre partecipanti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono divise in quattro Gruppi: nel Gruppo A troviamo l’Italia insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, nel Gruppo B ci sono i campioni in carica dell’Olanda insieme a Francia, Bulgaria e Polonia, nel Gruppo C sono state inserite Serbia, Spagna, Turchia e Belgio e, infine, nel Gruppo D troviamo Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazionetv – Le partite saranno trasmesse in ...

