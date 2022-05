Bronzetti-Kalinskaya in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Rabat 2022

(Di lunedì 16 maggio 2022) Luciaaffronterà la russa Annanel primo turno del torneo Wta 250 di(terra rossa). Tra le due non c’è alcun precedente. Quest’anno si sarebbero dovute scontrare al terzo turno del Miami Open ma la giocatrice sovietica fu costretta al forfait a causa di un problema fisico. Sarà una partita decisamente equilibrata, come confermato anche dalle quote dei bookmakers.infatti, nonostante la giovane età, è tennista esperta e molto valida su tutte le superfici., come ormai da quattro mesi a questa parte, è in fiducia. L’ingresso in top cento le ha dato grande consapevolezza nei propri mezzi così come il successo arrivato a fine aprile a Chiasso (Svizzera), tradizionale appuntamento su terra del circuito minore. Per lei l’obiettivo è ...

ORDINE DI GIOCO WTA 250 RABAT 2022 (LUNEDI 16 MAGGIO) CENTRE COURT Dalle ore 12:00 - Sun vs (7) Rus A seguire - (1) Muguruza vs Danilina A seguire -vs (8)A seguire - (3) ...IL TABELLONE COMPLETO PRIMO TURNO (1) Muguruza vs (Q) (Q) vs Trevisan Eikeri vs Galfi Sun vs (7) Rus (3) Parrizas Diaz vs Peterson Mladenovic vs (Q) Udvardy vs Burelvs (8)(6) Q. Rabat: Trevisan e Bronzetti al via, obiettivo qualificazione per Ferrando Oggi, lunedì 16 maggio, ci apprestiamo a vivere una giornata molto intrigante di sport a partire dal primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. 12 tennisti azzurri scendono in campo già oggi ...Esordio per le teste di serie uno e tre, ovvero le spagnole Garbine Muguruza e Nuria Parrizas Dias. In campo anche due azzurre, vale a dire Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, rispettivamente opposte ...