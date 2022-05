Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,21%) (Di lunedì 16 maggio 2022) La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in rialzo, dopo il rimbalzo degli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ai dati sulla produzione industriale e le vendite al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 16 maggio 2022) Ladiinizia la prima seduta della settimana in, dopo il rimbalzo degli indici azionari Usa e con gli investitori che attendono ai dati sulla produzione industriale e le vendite al ...

