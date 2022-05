Biglietti Milan, il Sassuolo: «Attendiamo la Serie A» (Di lunedì 16 maggio 2022) A dodici anni dall’ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato nel turno finale di campionato. Sarà una giornata di fuoco: l’Inter ospiterà la Sampdoria, mentre il Milan andrà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Ai rossoneri, per laurearsi Campione d’Italia per la diciannovesima volta della loro storia, basterà un pareggio. Dal canto suo, invece, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) A dodici anni dall’ultima volta, lo Scudetto verrà assegnato nel turno finale di campionato. Sarà una giornata di fuoco: l’Inter ospiterà la Sampdoria, mentre ilandrà a Reggio Emilia per sfidare il. Ai rossoneri, per laurearsi Campione d’Italia per la diciannovesima volta della loro storia, basterà un pareggio. Dal canto suo, invece, la L'articolo

Advertising

cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - CalcioFinanza : Biglietti per la sfida con il #Milan, l'annuncio del #Sassuolo: «Tantissime richieste. Attendiamo data e orario dal… - ohrikiii : programmato bot per prendere 10k biglietti per sassuolo milan bambini infami non andrete allo stadio - sveltodimano : Oltre un’ora di attesa per comprare i biglietti di Sassuolo-Milan, così ci voglio - _Meli_P : RT @perseguitatoak: Vincere questo scudetto sarà un’impresa come prendere i biglietti per Sassuolo Milan -