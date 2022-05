Bianchi: “Entro il 2032 avremo 1.400.000 bimbi in meno. Con mille difficoltà siamo riusciti a cogliere il cambiamento” (Di lunedì 16 maggio 2022) Oggi "abbiamo un Paese molto più longevo, frutto anche di una innovazione sociale di grande rilievo. Per conto abbiamo un Paese che tra il 2021 e il 2032 perderà 1 milione e 400mila bambini, noi avremo nelle nostre scuole 1 milione e 400mila bambini in meno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Oggi "abbiamo un Paese molto più longevo, frutto anche di una innovazione sociale di grande rilievo. Per conto abbiamo un Paese che tra il 2021 e ilperderà 1 milione e 400mila bambini, noinelle nostre scuole 1 milione e 400mila bambini in". L'articolo .

