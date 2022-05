Ultime Notizie Roma del 15-05-2022 ore 08:10 (Di domenica 15 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale domenica 15 maggio Buongiorno redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura il presidente finlandese ha telefonato ieri sera ha Vladimir Putin che gli ha detto che te la Finlandia abbandonati la sua neutralità sarebbe un errore e il suo ingresso nella nato potrebbe influenzare negativamente le relazioni con la Russia il viceministro degli Esteri dice se Finlandia e Svezia intra nell’alleanza Atlantica non rimarremo senza una direzione politica ma è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica ieri il vertice nato la Turchia chiude la porta l’adesione di Svezia e Finlandia ma vuole negoziati con i due paesi secondo il ministro degli Esteri la prof d’occidente ha dichiarato una guerra ibrida totale contro la Russia e ieri intensi negoziati sulla colazione dalla acciaieria a mariupol di 60 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)dailynews radiogiornale domenica 15 maggio Buongiorno redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura il presidente finlandese ha telefonato ieri sera ha Vladimir Putin che gli ha detto che te la Finlandia abbandonati la sua neutralità sarebbe un errore e il suo ingresso nella nato potrebbe influenzare negativamente le relazioni con la Russia il viceministro degli Esteri dice se Finlandia e Svezia intra nell’alleanza Atlantica non rimarremo senza una direzione politica ma è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica ieri il vertice nato la Turchia chiude la porta l’adesione di Svezia e Finlandia ma vuole negoziati con i due paesi secondo il ministro degli Esteri la prof d’occidente ha dichiarato una guerra ibrida totale contro la Russia e ieri intensi negoziati sulla colazione dalla acciaieria a mariupol di 60 ...

