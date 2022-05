Ue, Alessandra Moretti nominata relatrice di S&D nella Commissione Speciale Covid (Di domenica 15 maggio 2022) L’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti è stata nominata relatrice per il gruppo S&D nella Commissione Speciale Covid del Parlamento europeo. La Commissione Speciale nasce con l’obiettivo di analizzare approfonditamente quanto accaduto durante la pandemia per fare in modo che l’Unione e gli stati membri imparino da questa esperienza traumatica e siano pronti in futuro ad affrontare eventi simili qualora si ripetessero. “La pandemia ha reso palese la fragilità di sistemi sanitari frammentati in cui, specie all’inizio, è mancato un forte coordinamento delle iniziative – sottolinea Moretti – Lavorerò in Commissione perché alcune funzioni cruciali vengano portate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) L’europarlamentare del Partito Democraticoè stataper il gruppo S&Ddel Parlamento europeo. Lanasce con l’obiettivo di analizzare approfonditamente quanto accaduto durante la pandemia per fare in modo che l’Unione e gli stati membri imparino da questa esperienza traumatica e siano pronti in futuro ad affrontare eventi simili qualora si ripetessero. “La pandemia ha reso palese la fragilità di sistemi sanitari frammentati in cui, specie all’inizio, è mancato un forte coordinamento delle iniziative – sottolinea– Lavorerò inperché alcune funzioni cruciali vengano portate ...

