Samuel Peron lutto, il volto noto di “Ballando” ha perso la madre: l’annuncio in diretta (Di domenica 15 maggio 2022) Un tragico lutto ha colpito il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron. Il famoso insegnante di danze latino americane ha perso sua madre. Ad annunciarlo in diretta Tv è stata Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda nel pomeriggio su Rai 1. Peron doveva essere presenta tra gli ospiti del famoso talk show nella puntata di venerdì 13 maggio 2022, ma per la tragedia l’ospitata è saltata. Vediamo insieme le parole della conduttrice di Rai 1.



