Playout Serie C 2021/2022: L’Imolese si salva, la Pistoiese retrocede in Serie D (Di domenica 15 maggio 2022) L’Imolese vince sul finale contro la Pistoiese, nel match valevole per il ritorno dei Playout di Serie C 2021/2022. Sono i grifoni ad ottenere la salvezza, gli arancioni invece retrocedono in Serie D. Le due formazioni si sono studiate a vicenda durante la prima frazione di gioco, terminata a reti inviolate. Equilibrio totale al Romeo Galli anche per quanto riguarda le espulsioni: una per parte, entrambe le formazioni restano in dieci. All’ottavo minuto sono stati gli ospiti a sfiorare il vantaggio con il gran sinistro di Bocic. Per i grifoni ha invece sfiorato la rete Luca Lombardi al 40esimo. La ripresa procede lenta e con cambi tattici. Mister Alessandrini decide di schierare una difesa a cinque per conservare il pareggio tanto ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022)vince sul finale contro la, nel match valevole per il ritorno deidi. Sono i grifoni ad ottenere la salvezza, gli arancioni invece retrocedono inD. Le due formazioni si sono studiate a vicenda durante la prima frazione di gioco, terminata a reti inviolate. Equilibrio totale al Romeo Galli anche per quanto riguarda le espulsioni: una per parte, entrambe le formazioni restano in dieci. All’ottavo minuto sono stati gli ospiti a sfiorare il vantaggio con il gran sinistro di Bocic. Per i grifoni ha invece sfiorato la rete Luca Lombardi al 40esimo. La ripresa procede lenta e con cambi tattici. Mister Alessandrini decide di schierare una difesa a cinque per conservare il pareggio tanto ...

