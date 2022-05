Phoenix-Dallas stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-7 semifinale playoff Nba 2021/2022 (Di domenica 15 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Phoenix Suns-Dallas Mavericks, sfida valida come gara-7 delle semifinali dei playoff di Nba 2021/2022. Con la netta vittoria in gara-6, i Mavericks hanno prolungato la serie all’atto finale: chi vince, approda in finale di Conference. La palla a due della partita è fissata alle ore 02:00 della notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio, con l’incontro che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inSuns-Mavericks, sfida valida come-7 delle semifinali deidi Nba. Con la netta vittoria in-6, i Mavericks hanno prolungato la serie all’atto finale: chi vince, approda in finale di Conference. La palla a due della partita è fissata alle ore 02:00 della notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che insu Sky Go e Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

Advertising

jacopo_frz : @rprat75 @cappe2588 Minnesota può crescere, i Clippers col rientro di Leonard sono più forti così come i Nuggets co… - jacopo_frz : @cappe2588 @rprat75 Finale di conference più per demeriti di altri intendevo dire che, non tanto ora dove erano più… - jacopo_frz : @Filippo55385740 @rprat75 Che siano elementi x definire i Warriors una corazzata o più forte di altre versioni dal… - curvastone : @parallelecinico Se dovessimo vincerne almeno una a phoenix...o dallas,poi rido???? ci davano per finiti - cavicchioli : @MariaElefante Secondo me hanno un trio davvero molto potente! Credo che Phoenix farà fatica a batterli (sempre se riesce a battere Dallas) -