Napoli-Genoa live dalle 15: le lacrime di Insigne in campo coi figli (Di domenica 15 maggio 2022) È il giorno dell'addio: Napoli-Genoa sarà l'ultima partita allo stadio Maradona di Lorenzo Insigne, il capitano azzurro che dopo nove anni ammaina la bandiera. Tutto esaurito a... Leggi su ilmattino (Di domenica 15 maggio 2022) È il giorno dell'addio:sarà l'ultima partita allo stadio Maradona di Lorenzo, il capitano azzurro che dopo nove anni ammaina la bandiera. Tutto esaurito a...

