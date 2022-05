MotoGP, Francesco Bagnaia: perseverare è diabolico. Bastianini lo manda in tilt, per il Mondiale serve ragionare (Di domenica 15 maggio 2022) Più che di Le Mans, per Francesco Bagnaia si deve parlare di una Waterloo o di una Caporetto. È lui il grande sconfitto del GP di Francia andato in scena quest’oggi. Certo, anche altri si aspettavano di più dalla gara odierna, ma Fabio Quartararo è comunque rimasto a galla piazzandosi quarto, le difficoltà di Marc Marquez sono risapute da tempo e le cadute degli alfieri della Suzuki non fanno altro che certificare il clima di disarmo in cui versa il team dopo la decisione presa ad Hamamatsu di ritirarsi dalla MotoGP. Invece per Pecco la competizione disputatasi in terra transalpina è una bocciatura su tutta la linea, perché le residue possibilità di laurearsi Campione del Mondo 2022 sono verosimilmente sfumate quest’oggi. D’accordo, mancano ancora due terzi di stagione, ma il problema non sono i 46 punti di distacco da Quartararo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Più che di Le Mans, persi deve parlare di una Waterloo o di una Caporetto. È lui il grande sconfitto del GP di Francia andato in scena quest’oggi. Certo, anche altri si aspettavano di più dalla gara odierna, ma Fabio Quartararo è comunque rimasto a galla piazzandosi quarto, le difficoltà di Marc Marquez sono risapute da tempo e le cadute degli alfieri della Suzuki non fanno altro che certificare il clima di disarmo in cui versa il team dopo la decisione presa ad Hamamatsu di ritirarsi dalla. Invece per Pecco la competizione disputatasi in terra transalpina è una bocciatura su tutta la linea, perché le residue possibilità di laurearsi Campione del Mondo 2022 sono verosimilmente sfumate quest’oggi. D’accordo, mancano ancora due terzi di stagione, ma il problema non sono i 46 punti di distacco da Quartararo ...

Advertising

automotorinews : ?? La reazione post gara di Francesco #Bagnaia dopo la caduta a Le Mans #FrenchGP #MotoGP - AggioValentino : Non ci voleva un'altra caduta per Bagnaia, proprio mentre stava attraversando un ottimo momento di forma. Caduta ba… - LiveGPit : #MotoGP | #FrenchGP: Francesco Bagnaia, è finito il tempo degli errori ? @AggioValentino - automotorinews : ?? Terza vittoria in stagione per Enea #Bastianini, oggi 'carnefice' di Francesco #Bagnaia #MotoGP #FrenchGP - zazoomblog : VIDEO MotoGP i sorpassi e controsorpassi tra Enea Bastianini e Francesco Bagnaia nel GP di Francia 2022 - #VIDEO… -