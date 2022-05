L’ultima di Insigne al Maradona: la lettera, lo striscione e le lacrime | VIDEO (Di domenica 15 maggio 2022) E’ in corso Napoli-Genoa, match della 37esima giornata del campionato di Serie A. L’obiettivo della squadra di Luciano Spalletti è chiudere la stagione al terzo posto della classifica, la compagine di Blessin dovrà conquistare i tre punti per sperare nella salvezza. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 1-0 con il gol siglato da Osimhen di testa. Grande emozione per L’ultima partita di Insigne al Maradona con la maglia del Napoli. “Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme”, è la letta di Insigne ai tifosi azzurri. “Ogni addio lascia un po’ di amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li porterò per sempre con me”. In curva B è stato esposto uno ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 15 maggio 2022) E’ in corso Napoli-Genoa, match della 37esima giornata del campionato di Serie A. L’obiettivo della squadra di Luciano Spalletti è chiudere la stagione al terzo posto della classifica, la compagine di Blessin dovrà conquistare i tre punti per sperare nella salvezza. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 1-0 con il gol siglato da Osimhen di testa. Grande emozione perpartita dialcon la maglia del Napoli. “Grazie a tutti voi, grazie alla città nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme”, è la letta diai tifosi azzurri. “Ogni addio lascia un po’ di amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li porterò per sempre con me”. In curva B è stato esposto uno ...

