La rete del disarmo gialloverde (Di domenica 15 maggio 2022) No allargamento della Nato, sì gas in rubli, basta armi a Kiev. Tra Conte e Salvini, se non è un’azione coordinata, poco ci manca. Il leghista annuncia un incontro con Draghi che a P.Chigi ad ora non risulta. Ma il 19 il premier sarà alle Camere per un'informativa. Senza voto Leggi su huffingtonpost (Di domenica 15 maggio 2022) No allargamento della Nato, sì gas in rubli, basta armi a Kiev. Tra Conte e Salvini, se non è un’azione coordinata, poco ci manca. Il leghista annuncia un incontro con Draghi che a P.Chigi ad ora non risulta. Ma il 19 il premier sarà alle Camere per un'informativa. Senza voto

Advertising

GiovaAlbanese : ????? La #Juventus #Under23 espugna per uno a zero il campo del Renate (grazie a una rete di Cosimo #DaGraca) e acce… - Pres_Casellati : Nessun danno dall’attacco #hacker che ha coinvolto la rete esterna del #Senato. Un grazie ai tecnici per l’immediat… - LRVicenza : #LRVicenza-#Cosenza 1-0 Crediamoci tutti insieme fino alla fine! ????? Rete al 90' del vicentino Christian Maggio c… - gervasoni1968 : Vanno isolati socialmente Conte e Salvini. La rete del disarmo gialloverde (di P. Salvatori) - HuffPost Italia - Oli_oleaster : RT @ANPI_Scuola: Gran Bretagna — La morte di #RayHill, vera leggenda dell'antifascismo britannico. Le interviste di Panorama del 1985 e di… -