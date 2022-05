La guerra di Putin fa grossi danni a Xi Per tre ragioni | scrive Paolo Alli

(Di domenica 15 maggio 2022) Il discorso di Vladimirdel 9 maggio mi ha lasciato una strana sensazione. A prima vista mi era sembrato l’ennesimo geniale tatticismo del presidente russo che, dopo aver minacciato l’uso di armi “mai viste prima”, si poneva improvvisamente come tranquillizzante e mite interlocutore, una sorta di salvatore del mondo. In realtà, anche se non mi pare di aver sentito commenti in tal senso, mi sembra francamente impossibile che dietro questo improvviso “ammorbidimento” non ci sia la Cina. Il presidente Xi Jinping è uno stratega raffinato. Alle prese con drammatici problemi interni, non ha esitato, qualche anno fa, a dare al suo Paese una dimensione di potenza globale che gli ha consentito di alzare la qualità della vita dei suoi cittadini. Tuttavia, alle gravi situazioni di disparità sociale che permangono tra le centinaia di milioni di cinesi che vivono ammassati ...

AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - christianrocca : Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato… - GiovaQuez : Scanzi: 'Putin invade l'Ucraina perché la Nato ha fatto errori ed è andata ad abbaiare davanti a lui e ora rischia… - Ganbol74 : RT @manginobrioches: Che gioia: 'Troveremo la strada di casa anche se le strade sono distrutte'. I #Kalush hanno vinto al televoto, hanno… - Davide19663174 : @manu01111 @yenisey74 @Nonha_stata Dall'inizio della guerra),Meloni e Salvini(filoputiniani fino al 23 febbraio) P… -

L'Operazione militare speciale poi è concepita per non far sentire inla popolazione. Riguarda i militari di professione , quelli che sono in Ucraina per scelta, o per dovere. Ben presto ...Il tema dellasi è infatti intrecciato con lo svolgimento della manifestazione canora. Le ... considerata un forte segnale nei confronti di Vladimire della Russia. Per quanto riguarda gli ...Il politologo: “Con la sua aggressione assurda all'Ucraina, Putin ha reso lo status dei neutrali non più una garanzia di sicurezza" ...Guerra in Ucraina: il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’andamento del conflitto russo-ucraino.