Isola dei Famosi, svelato il piano di Estefania e Roger: c’entra Uomini e Donne? (Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso dell’ultimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2022, i telespettatori hanno assistito al curioso faccia a faccia tra Estefania e Roger. I due che si erano promessi amore anche fuori dal reality, si sono ritrovati a sputarsi fango da un giorno all’altro. Un atteggiamento alquanto insolito che insospettito prima gli ospiti in studio e poi gli appassionati del programma. Non a caso, il brasiliano pare aver confessato che la loro relazione sia stata preparata a tavolino. Ma per quale motivo? Le voci tirano in ballo anche Uomini e Donne. Isola dei Famosi, in arrivo 4 naufraghi: tra loro un ex di Uomini e Donne In previsione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 15 maggio 2022) Nel corso dell’ultimo appuntamento dell’dei2022, i telespettatori hanno assistito al curioso faccia a faccia tra. I due che si erano promessi amore anche fuori dal reality, si sono ritrovati a sputarsi fango da un giorno all’altro. Un atteggiamento alquanto insolito che insospettito prima gli ospiti in studio e poi gli appassionati del programma. Non a caso, il brasiliano pare aver confessato che la loro relazione sia stata preparata a tavolino. Ma per quale motivo? Le voci tirano in ballo anchedei, in arrivo 4 naufraghi: tra loro un ex diIn previsione ...

Advertising

RaiNews : Un video apparso nei canali russi mostra i corpi di alcuni soldati ucraini uccisi sull'Isola dei Serpenti. Si tratt… - EmpfindsamerS : @profetessa_ @PaleEtBlonde @luca_pasello @MagisterZatta @BaciroOberdan @PdorKmerson @philo_renzo @MamolkcsMamol… - ferdife95000090 : RT @UrraNatalina: In Perù la gente è andata ad abbattere le antenne 5G , in Italia siamo fermi al calcio e l' isola dei vip ?? - Achille240postC : RT @UrraNatalina: In Perù la gente è andata ad abbattere le antenne 5G , in Italia siamo fermi al calcio e l' isola dei vip ?? - istefani4_ : RT @gabrielsniceass: l’horror dei podi della stagione televisiva 2021 2022 mio dio ho molta paura per l’isola -