Eurovision nel mirino degli hacker. Killnet prova a boicottare la finale (Di domenica 15 maggio 2022) Sono stati sventati attacchi informatici dalla Polizia di Stato all'Eurovision Song Contest 2022. Gli hacker, come riferisce la Polizia, hanno provato a infiltrarsi nella serata inaugurale e durante la finale. L'attivazione di una sala operativa dedicata all'evento di Eurovision nella quale tecnici e poliziotti specialisti del CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale hanno lavorato fianco a fianco h24, ha permesso la neutralizzazione attacchi informatici del collettivo di Killnet e la sua propaggine «Legion». L'attività info-preventiva condotta dal personale del CNAIPIC della Polizia Postale sulla base dell'analisi delle informazioni tratte a partire dai canali telegram del gruppo filo-russo, ha consentito altresì di ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Sono stati sventati attacchi informatici dalla Polizia di Stato all'Song Contest 2022. Gli, come riferisce la Polizia, hannoto a infiltrarsi nella serata inaugurale e durante la. L'attivazione di una sala operativa dedicata all'evento dinella quale tecnici e poliziotti specialisti del CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine Informatico Protezione Infrastrutture Critiche) della Polizia Postale hanno lavorato fianco a fianco h24, ha permesso la neutralizzazione attacchi informatici del collettivo die la sua propaggine «Legion». L'attività info-preventiva condotta dal personale del CNAIPIC della Polizia Postale sulla base dell'analisi delle informazioni tratte a partire dai canali telegram del gruppo filo-russo, ha consentito altresì di ...

