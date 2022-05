Eurovision 2022, il commentatore della tv ucraina esplode di gioia: è in onda da un bunker antiaereo – Video (Di domenica 15 maggio 2022) Si chiama Timur Miroshnychenko ed è il commentatore della tv nazionale ucraina. Sta seguendo l’Eurovision Song Contest. Quando viene proclamata vincitrice la Kalush Orchestra, Miroshnychenko esplode di gioia. Come si vede dal Video, trasmette da un rifugio antiaereo in una località sconosciuta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Si chiama Timur Miroshnychenko ed è iltv nazionale. Sta seguendo l’Song Contest. Quando viene proclamata vincitrice la Kalush Orchestra, Miroshnychenkodi. Come si vede dal, trasmette da un rifugioin una località sconosciuta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

