Covid | le notizie di oggi In crescita le reinfezioni | allarme per l’Asia LIVE

(Di domenica 15 maggio 2022) In calo le ospedalizzazioni. Lieve aumento dei decessi, relativi tuttavia ai casi registrati circa un mese fa, quando la curva saliva. Il tasso di mortalità per i non vaccinati è 7 volte più alto. La situazione segna invece un peggioramento in Asia e preoccupazioni arrivano pure dagli Stati Uniti per la mancanza di fondi per la lotta al virus