Verissimo | Lulù punta il dito contro Manuel | “Non è assolutamente vero”

(Di sabato 14 maggio 2022) Ospite di “” dopo la rottura conBortuzzo,risponde a Silvia Toffanin sulle sue dichiarazioni, affermando una verità completamente diversa. Non è stata la solitadi sempre,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

FranAltomare : Lulù che entra a #Verissimo con gli occhi sinceri totalmente lucidi la dice lunga su quanto e chi abbia creduto a q… - InstantKarma_0 : RT @RickyPalazzolo: Lulu la vita ci insegna tanto se siamo disposti ad ascoltare i consigli che ci dà. Fragilità sensibilità insicurezza e… - Cristia61111086 : RT @RickyPalazzolo: Lulu la vita ci insegna tanto se siamo disposti ad ascoltare i consigli che ci dà. Fragilità sensibilità insicurezza e… - ellykelly2000 : Negli occhi di lulu a #verissimo ho visto proprio la tristezza mentre in quelli di manuel solo tanto menefreghismo.… - 1997Lucrezia : RT @RickyPalazzolo: Lulu la vita ci insegna tanto se siamo disposti ad ascoltare i consigli che ci dà. Fragilità sensibilità insicurezza e… -

Leggi anche >Selassiè a: 'Manuel Bortuzzo è l'amore della mia vita e penso che anche lui sia innamorato' 'Nei momenti bui vicino a me c'era la famiglia e la mia ragazza' spiega ...Selassiè a, in lacrime , ha parlato della fine della sua relazione con Manuel Bortuzzo e raccontato la sua verità. La giovane ex concorrente del GF VIP ha detto: ' Sono ancora ...